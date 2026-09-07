Jalsa Salana in Mendig
Rund 3000 Ehrenamtliche im Einsatz
Der mehrwöchige Auf- und Abbau der Zeltstadt wird zum überwiegenden Teil von Freiwilligen gestemmt.
Der mehrwöchige Auf- und Abbau der Zeltstadt wird zum überwiegenden Teil von Freiwilligen gestemmt.
Rico Rossival

Rund 50.000 Menschen kamen zur Jalsa Salana in Mendig zusammen. Für Tausende freiwillige Helfer bedeutet das Wochenende vor allem eines: anpacken, damit andere beten, diskutieren und Gemeinschaft erleben können.

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Imtiaz lächelt die Besucher freundlich an, die einzeln durch den Metalldetektor der Sicherheitsschleuse treten. Ruhig und respektvoll tastet er jeden ab, der an seinem Eingang auf das Gelände des Mendiger Flughafens möchte. Dort fand am vergangenen Wochenende bereits zum dritten Mal das größte Treffen von Muslimen in Kontinentaleuropa statt.
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