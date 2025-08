An mehreren Orten in der Andernacher Innenstadt stehen seit Kurzem begrünte Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen. Sie sind Teil eines Projekts, das die Aufwertung städtischer Zentren zum Ziel hat. Das ist bisher passiert.

Mehrere begrünte Ruhezonen laden in Andernach seit jüngster Zeit zum Entspannen ein. In einer Pressemitteilung informiert die Stadt über die Umsetzung dieses besonderen Projekts. Hintergrund ist der Strukturwandel in den Innenstädten und Zentren, insbesondere der zunehmende Online-Handel, stellt viele Kommunen deutschlandweit bereits seit Längerem vor große Herausforderungen stelle, heißt es darin. Es steige der Druck, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen.

Mit dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) unterstützt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Städte und Gemeinden (BMWSB) bei der anspruchsvollen Aufgabe, attraktive, zukunftsfähige Zentren zu erhalten beziehungsweise zu entwickeln. Der Bund stellt hierfür in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt bis zu 250 Millionen Euro Bundesmittel zur Verfügung. Andernach ist eine von insgesamt 217 ausgewählten Kommunen. Hier wird das Teilprojekt „Ruhe- und Begegnungszonen“ umgesetzt.

i Die Projektverantwortlichen testen das neue Parklet in der Andernacher Bahnhofstraße. Stadt Andernach / Elline Köckritz

Ruhepunkte machen das Zentrum noch attraktiver und beleben Handel, Gastronomie und Dienstleistungen, ist die Stadt Andernach überzeugt. Diesem Ansatz liege die Idee zugrunde, dass städtischer Raum sein Potenzial vornehmlich dann zur Entfaltung bringen kann, wenn er einen Gegenentwurf zu den beschleunigten, digitalen und schnelllebigen Strömen der Gegenwart bietet.

In Andernach werden derzeit im öffentlichen Raum auf dieser Grundlage gezielte Ruhezonen geschaffen, die zur Entspannung einladen und dabei auch ökologische Funktionen erfüllen. Diese Initiativen stehen im Einklang mit der klimaangepassten Stadtgestaltung und dem Konzept der Essbaren Stadt.

i Auch vor dem Historischen Rathaus gibt es begrünte Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen. Stadtverwaltung Andernach / Elline Köckritz

So wurden beispielsweise mobile, begrünte Stadtmöbel des Unternehmens Mobiga aufgestellt, und die Perspektive schuf sogenannte Parklets – begrünte Sitzgelegenheiten auf Parkplatzgröße. Ein bereits sichtbares Beispiel ist das kürzlich installierte Parklet auf der ehemaligen Parkfläche vor der Paradies-Apotheke in der Bahnhofstraße. Die Standorte der mobilen Stadtmöbel wurden in Abstimmung mit den politischen Gremien ausgewählt. Darüber hinaus hat die Stadt kürzlich ein Hochbeetlabyrinth eingeweiht, und es gibt Pläne zur Begrünung von Dächern.

In den Rheinanlagen installiert die Stadt verschiedene Sport- und Spielgeräte. Sie umfassen eine Vielzahl von Bewegungs- und Spielmöglichkeiten, die sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet sind. Dazu gehören auch komfortable Liegesitze für entspannte Momente im Freien sowie mehrere Picknickbänke, die zum Verweilen und gemeinsamen Essen einladen.

Das Projekt in Andernach wird von verschiedenen Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels, zur Verbesserung des Stadtmarketings und zur Vernetzung aller Akteure in der Innenstadt begleitet. „Mit diesen neuen Angeboten schaffen wir wertvolle Begegnungsräume und steigern die Aufenthaltsqualität in Andernach“, erklärt Oberbürgermeister, Christian Greiner (FWG). „Ich freue mich, dass die Stadt Teil des zukunftsweisenden Projekts des Bundesbauministeriums ist. Wir werden auch weiterhin in die Entwicklung des städtischen Raums investieren und damit in die gesellschaftliche Interaktion und Förderung eines aktiven Lebensstils einzahlen.“

Die städtische Tochtergesellschaft Andernach.net ist maßgeblich in dieUmsetzung des Projektes in Andernach eingebunden. Unterstützt werden die unterschiedlichen Teilprojekte durch die Fachämter der Stadtverwaltung Andernach. red