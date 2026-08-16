Ortsbürgermeisterwahl in Kruft Rudloff und Lung ziehen in die Stichwahl Wolfgang Lucke 16.08.2026, 20:15 Uhr

i Benny Rudloff hat die besten Chancen, neuer Ortschef von Kruft zu werden. Dirk Bannert

Erst am 30. August wird sich entscheiden, wer neuer Ortsbürgermeister von Kruft wird. Im ersten Wahlgang kam keiner der vier Kandidaten auf die absolute Mehrheit. So ziehen Benny Rudloff (parteilos) und Andreas Lung (SPD) in die Stichwahl.

In Kruft wird es in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen Andreas Lung und Benny Rudloff kommen. Während im ersten Wahlgang der Ortsbürgermeisterwahl der unabhängige Kandidat Rudloff 839 Stimmen (gleich 45,5 Prozent) erreichte, gaben 521 Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen für den SPD-Kandidaten Lung (28,3) ab.







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