Die Liebe auf dem Land bekommt eine neue Chance: „Bauer sucht Frau“ startet in die nächste Runde. Nach Erfolgsgeschichten wie der von Michael aus der Eifel und Valentina werden jetzt wieder Singles mit Herz und Hof gesucht.
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Manche Erfolgsgeschichten schreibt das Leben selbst – und manchmal beginnen sie im Fernsehen. Als sich Michael Marhöfer aus der Eifel und Valentina 2025 bei „ Bauer sucht Frau“ kennenlernten, war das für viele Zuschauer der Beweis, dass aus der Hofwoche echte Beziehungen entstehen können.