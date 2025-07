Der Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Güterzug am Bahnübergang Koblenzer Straße in Andernach war nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Bereits im März verhinderte der beherzte Einsatz eines Rangierers Schlimmeres.

Kürzlich suchte die Bundespolizei in Trier nach Zeugen eines Unfalls, der sich bereits vor drei Monaten am unbeschrankten Bahnübergang in der Koblenzer Straße in Andernach ereignet hatte – mit Erfolg: Bereits wenige Minuten, nachdem der Zeugenaufruf veröffentlicht worden war, meldeten sich gleich zwei Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen am 11. April dieses Jahres machen konnten, berichtet der Pressesprecher der Bundespolizei Trier, Stefan Döhn, auf Nachfrage der Rhein-Zeitung.

Nach den vorherigen Ermittlungen der Bundespolizei hatte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes SL das Rotlicht an dem Bahnübergang übersehen und war beim Abbiegen mit einem rangierenden Güterzug kollidiert. Dabei erlitt die Unfallverursacherin einen Schock, wurde aber nicht weiter verletzt. Wartende Verkehrsteilnehmer hatten noch versucht, die Frau durch Hupen vor dem herannahenden Güterzug zu warnen.

Vorfall im März endet beinahe tragisch

Es war nicht der erste Einsatz in diesem Jahr an der Zugstrecke, die die viel befahrene Koblenzer Straße zwischen Kaufland und der Einmündung der Konrad-Adenauer-Allee kreuzt, berichtet die Bundespolizei weiter. Gut zwei Wochen vor der Kollision, deren Zeugen jetzt gesucht wurden, gab es am Nachmittag des 25. März einen Vorfall, der beinahe tragisch geendet wäre.

Der Fahrer eines elektrischen Rollstuhls hatte am Nachmittag gegen 17.20 Uhr nicht auf das Rotlicht vor dem Bahnübergang geachtet und war auf die Gleise gerollt, wo sich zu diesem Zeitpunkt ein rangierender Güterzug im Schritttempo näherte, und war dort stehengeblieben. Der Rangierer, der auf dem letzten Wagen des Zugs mitfuhr und die Fahrtrichtung im Blick hatte, gab daraufhin einen Warnpfiff ab und leitete eine Notbremsung ein.

Mann im letzten Moment von den Gleisen gerettet

Da er erkannte, dass der Güterzug trotz der sofortigen Bremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen würde, sprang der Rangierer von dem Zug ab, eilte zu dem Rollstuhlfahrer und zog den Mann von den Gleisen. Durch diesen beherzten Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Rollstuhlfahrer erlitt einen Schock, aber keine weiteren Verletzungen.

Die Bahngleise, die die Koblenzer Straße kreuzen, werden ausschließlich vom Güterverkehr genutzt. Sie queren im weiteren Verlauf die Werftstraße und den Augsbergweg und enden am Andernacher Rheinhafen beziehungsweise am Rasselstein-Werk. Von Andernach aus starten zweimal pro Woche Güterzugfahrten, die den Rheinhafen mit dem Überseehafen in Antwerpen verbinden.

Wo die Bahngleise die Koblenzer Straße kreuzen, ist der Übergang mit Andreaskreuz sowie einer Lichtzeichenanlage gesichert, aber nicht beschrankt. Bereits im September 2019 war an dieser Stelle ein Güterzug mit dem Auto einer jungen Fahrerin zusammengestoßen, die das Rotlicht übersehen hatte. Auch bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings verkeilten sich Zug und Pkw bei dem Aufprall derart, dass die Feuerwehr das Auto aus dem Zug schneiden musste.