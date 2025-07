Eine Hausarztpraxis auf vier Rädern macht seit Anfang April in Kruft und Plaidt Station. Eigentlich sollte das Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung Anfang Juli auslaufen. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für Patienten in der VG Pellenz.

Durch die Schließung einer Hausarztpraxis in Kruft im Frühjahr entstand in der Pellenz eine Lücke in der medizinischen Versorgung: Für viele Patienten brach mit der Praxisaufgabe die erste Anlaufstelle weg, die sie aufsuchen, wenn sie krank sind, eine Impfung auffrischen wollen oder ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament benötigen. Dafür, dass die Betroffenen in solchen Fällen nicht mühsam die Praxen in der Region abtelefonieren müssen, sorgt seit Anfang April die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz.

Das Arztmobil war seitdem im Wechsel an jeweils zwei Tagen in der Woche an der Hummerichhalle in Plaidt sowie an der ATV-Seniorenresidenz in Kruft im Einsatz. Nach vorheriger Terminbuchung im Internet oder telefonischer Anmeldung konnten Patienten in die Sprechstunde zu Allgemeinmediziner Peter Bunders kommen und ihm ihr medizinisches Anliegen schildern.

Bald drei Arztpraxen auf vier Rädern im Land unterwegs

Bunders führte dann an Bord des Fahrzeugs, das mit fast allen Utensilien bestückt ist, die auch in stationären Arztpraxen vorhanden sind, die erforderlichen Untersuchungen durch, stellte Rezepte aus, fertigte Bescheinigungen für den Arbeitgeber und überwies, wenn notwendig, an einen Facharzt. Ursprünglich sollte der Einsatz der Mobilen Arztpraxis in der Pellenz am 2. Juli enden.

Die KV bewilligt die Einsätze des Arztmobils grundsätzlich erst einmal für drei Monate, denn die rollende Sprechstunde soll nach einer Praxisschließung lediglich die Übergangszeit überbrücken, bis eine neue Ärztin oder ein neuer Arzt gefunden ist. Demnächst sind in Rheinland-Pfalz drei Mobile Arztpraxen unterwegs. Außer in der Pellenz profitieren auch Patienten im Kreis Südwestpfalz sowie ab kommender Woche in einem Wormser Stadtteil von dem hausärztlichen Zusatzangebot der KV.

An 26 Einsatztagen 353 Arztkontakte registriert

Da im Frühjahr bereits absehbar war, dass sich die Lücke in der hausärztlichen Versorgung in der Pellenz nicht kurzfristig wird schließen lassen, hatte Verbandsgemeindebürgermeister Sebastian Busch damals die Hoffnung geäußert, eventuell eine Verlängerung des Einsatzes erwirken zu können. Mit Erfolg: Auch die KV zeigte sich letztlich überzeugt davon, dass die Mobile Arztpraxis in der Pellenz dringend benötigt wird.

Von April bis Ende Juni suchten zahlreiche Pellenzer in der mobilen Sprechstunde medizinischen Rat, informiert die KV auf Anfrage der Rhein-Zeitung: An 26 Einsatztagen in Plaidt und Kruft wurden bis einschließlich 27. Juni insgesamt 240 Patientinnen und Patienten behandelt. 113 Patienten wurden nach dem Erstgespräch ein weiteres Mal vorstellig, sodass die Mobile Arztpraxis in der Pellenz bisher 353 Arztkontakte verzeichnete.

Die KV verlängert daher den Einsatz in der Pellenz um weitere drei Monate. Voraussichtlich noch bis zum 2. Oktober können Patienten aus der Verbandsgemeinde sich bei Bedarf an die rollende Hausarztpraxis wenden. Damit ist dann die maximale Einsatzdauer an einem Ort erreicht.

Neue Termine in der Mobilen Arztpraxis werden sukzessive freigegeben und können frühestens eine Woche im Voraus gebucht werden. Buchungen können Interessierte entweder online unter www.termed.de/arzt/8569/:name oder unter der Rufnummer 06131/326-1201 (montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr) vornehmen.