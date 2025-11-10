Bahn saniert rechte Rheinseite Rollen bald täglich 400 Güterzüge durch Andernach? 10.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Gleise für den Güterverkehr am Andernacher Bahnhof sind gut ausgelastet. Ab Juli 2026 werden wegen der Generalsanierung der rechten Rheinschiene mehr Güterzüge durch Andernach rollen. Sascha Ditscher

Ab Juli 2026 wird die Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf wegen umfassender Sanierungsarbeiten gesperrt. Monatelang wird der Güterverkehr umgeleitet – nicht zuletzt über die linke Rheinschiene. Anwohner müssen sich auf mehr Lärm einstellen.

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember können Bahnreisende endlich wieder von Andernach, ohne umzusteigen, bis an die Nordsee fahren. Der IC nach Norddeich Mole beziehungsweise Emden, der zuvor baustellenbedingt entfallen war, verbindet dann wieder regelmäßig die Bäckerjungenstadt mit der Küste.







