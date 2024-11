RMF informiert über Strategien gegen die Angst

Andernach. Laut Fachwelt leiden 14 Prozent der europäischen Bevölkerung an Angsterkrankungen. Oft geht damit ein hohes Defizit an Lebensqualität einher. In der bundesweiten Aktionswoche der psychischen Gesundheit bot die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach einen interessanten wie spannenden Vortragsabend mit Barbara Deimling, Sektionsleiterin Depression und Trauma, und der Leitenden Psychologin Anne Leber.