Großeinsatz im Maifeld Rindenmulch in Ochtendung brennt noch immer Birgit Pielen 11.08.2026, 11:08 Uhr

i Am Dienstagmorgen ziehen noch immer dicke Rauchschwaden über Ochtendung. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über im Einsatz. Birgit Pielen

Großbrand in Ochtendung: 120 Einsatzkräfte kämpfen die ganze Nacht gegen Flammen und Glutnester. Ein Feuer auf einem Getreidefeld hat auf ein Biomasse-Lager übergegriffen. Das Löschwasser wurde knapp.

Noch immer ziehen dichte Rauchschwaden über Ochtendung. Der Großbrand, der am Montag gegen 17 Uhr auf einem abgeernteten Getreidefeld am Ortsrand ausgebrochen war, hält die Einsatzkräfte auch am Dienstag weiter in Atem. Rund 120 Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen.







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