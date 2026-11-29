Trotz Generalsanierung der Genovevaburg strahlt sie wieder: Mayens riesige Adventskerze leuchtet zum 21. Mal vom Goloturm. Der Weihnachtsmarkt lockt mit Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und gemütlicher Atmosphäre in die Innenstadt.
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Wo derzeit geschäftiger Baustellentrubel herrscht, liegt trotzdem Adventszauber in der Luft. Da die Generalsanierung der Genovevaburg auf Hochtouren läuft, müssen die Menschen in Mayen in den kommenden Jahren zwar auf den Adventsmarkt in der Burg und deren Innenhof, nicht aber auf ihr vertrautes weihnachtliches Wahrzeichen verzichten.