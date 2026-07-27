In Wehr und Bell Riesen-Photovoltaikanlage geplant: Bürger protestieren Thomas Brost 27.07.2026, 12:00 Uhr

i Ein großes, derzeit landwirtschaftlich genutztes Areal zwischen A61 und B412 soll für eine riesige Photovoltaikanlage verplant werden. Thomas Brost

121 Fußballfelder soll eine Photovoltaikanlage groß werden, die nahe der A61 in den Gemarkungen von Bell und Wehr gebaut werden soll. Dagegen regt sich Widerstand. Die Kritiker sagen: Dort wird viel wertvolles Ackerland zerstört.

Seit einigen Jahren tragen sich die Gemeinden Bell und Wehr mit dem Gedanken, eine groß dimensionierte Photovoltaikanlage auf Freiflächen nahe der Autobahn 61 entwickeln und von einem Investor betreiben zu lassen. Die Größe der Anlage beträgt auf beiden Gemeinden insgesamt 86 Hektar.







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