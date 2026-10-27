Für die Riedener Schützenbruderschaft ist es eine Premiere: Mit Frank Krayer stellt sie erstmals einen Diözesankönig. Gefeiert wurde mit Hunderten Gästen. Doch das neue Königspaar hat auch eine besondere, sehr persönliche Mission.
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Eigentlich hatte sich die Schützenbruderschaft Rieden nach dem kräftezehrenden Bundesfest Ende August auf eine wohlverdiente Atempause gefreut. Doch die ersehnte Ruhe hielt nicht lange an. Als am 12. September um 18.06 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von Alfred Degen, dem Bundesmeister des Bezirksverbandes Pellenz, auf dem Handy des Riedener Brudermeisters Joachim Engel einging, war es mit der Beschaulichkeit im Passionsspielort vorbei.