Triumph im Schützenkreis Trier Riedener Schützen feiern ihren ersten Diözesankönig Elvira Bell 27.10.2026, 11:00 Uhr

i Das neue Königspaar Frank Krayer und Silke Buhr-Krayer hat auch eine besondere Mission: Es sammelt Spenden für die Deutsche Krebshilfe – aus sehr persönlichen Gründen. Silke Buhr-Krayer war selbst an Krebs erkrankt. Elvira Bell

Für die Riedener Schützenbruderschaft ist es eine Premiere: Mit Frank Krayer stellt sie erstmals einen Diözesankönig. Gefeiert wurde mit Hunderten Gästen. Doch das neue Königspaar hat auch eine besondere, sehr persönliche Mission.

Eigentlich hatte sich die Schützenbruderschaft Rieden nach dem kräftezehrenden Bundesfest Ende August auf eine wohlverdiente Atempause gefreut. Doch die ersehnte Ruhe hielt nicht lange an. Als am 12. September um 18.06 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von Alfred Degen, dem Bundesmeister des Bezirksverbandes Pellenz, auf dem Handy des Riedener Brudermeisters Joachim Engel einging, war es mit der Beschaulichkeit im Passionsspielort vorbei.







Artikel teilen

Artikel teilen