Eifelgemeinde hat viel vor Rieden: Neue Familien braucht das Dorf Thomas Brost 15.09.2026, 10:00 Uhr

i Noch hat Andreas Doll sein Büro als Ortsbürgermeister in der ehemaligen Raiba-Filiale. Thomas Brost

Rieden liegt landschaftlich schön, der Waldsee ist Anziehungsmagnet. Aber das Dorf will neue Menschen anziehen, das soll über ein neues Baugebiet gehen. Weitere Projekte sind ein RegioHub und die Erweiterung der Kita Rieden.

Wie in anderen Gemeinden so ist auch für Rieden der finanzielle Spielraum eng bemessen. Bei einem Jahresfehlbetrag von 100.000 Euro im Haushalt 2026 will der Gemeinderat dennoch wichtige Projekte an- oder fortsetzen. Geplant waren dieses Jahr mehr als 1 Million Euro an Investitionen.







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