Rieden gehört zu den beliebtesten Airbnb-Reisezielen Deutschlands im Herbst 2026. Mit dem idyllischen Waldsee und der beeindruckenden Eifel-Natur schafft es die Ortsgemeinde auf Platz vier. Das sagt Bürgermeister Andreas Doll zum Ranking.
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Die Ortsgemeinde Rieden hat es auf Platz vier der beliebtesten Natur-Reiseziele Deutschlands geschafft. Zumindest laut einem kürzlich veröffentlichten Herbst-Ranking der Buchungsplattform Airbnb. Womit der kleine Eifel-Ort heraussticht und was Bürgermeister Andreas Doll zu der erfreulichen Platzierung sagt.