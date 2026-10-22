Natur-Reiseziele Deutschland
Rieden erreicht im Airbnb-Herbst-Ranking Platz 4
Der Waldsee: Ein touristisches Aushängeschild für Rieden, das sicher dazu beigetragen hat, dass die Ortsgemeinde laut Airbnb-Ana
Der Waldsee: Ein touristisches Aushängeschild für Rieden, das sicher dazu beigetragen hat, dass die Ortsgemeinde laut Airbnb-Analyse zu den beliebtesten innerdeutschen Herbst-Reisezielen gehört.
Stefan Pauly. Stefan Pauly/VG-Verwaltung Mendig

Rieden gehört zu den beliebtesten Airbnb-Reisezielen Deutschlands im Herbst 2026. Mit dem idyllischen Waldsee und der beeindruckenden Eifel-Natur schafft es die Ortsgemeinde auf Platz vier. Das sagt Bürgermeister Andreas Doll zum Ranking.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinde Rieden hat es auf Platz vier der beliebtesten Natur-Reiseziele Deutschlands geschafft. Zumindest laut einem kürzlich veröffentlichten Herbst-Ranking der Buchungsplattform Airbnb. Womit der kleine Eifel-Ort heraussticht und was Bürgermeister Andreas Doll zu der erfreulichen Platzierung sagt.
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