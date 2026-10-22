Natur-Reiseziele Deutschland Rieden erreicht im Airbnb-Herbst-Ranking Platz 4 Kim Fauss 22.10.2026, 13:00 Uhr

i Der Waldsee: Ein touristisches Aushängeschild für Rieden, das sicher dazu beigetragen hat, dass die Ortsgemeinde laut Airbnb-Analyse zu den beliebtesten innerdeutschen Herbst-Reisezielen gehört. Stefan Pauly. Stefan Pauly/VG-Verwaltung Mendig

Rieden gehört zu den beliebtesten Airbnb-Reisezielen Deutschlands im Herbst 2026. Mit dem idyllischen Waldsee und der beeindruckenden Eifel-Natur schafft es die Ortsgemeinde auf Platz vier. Das sagt Bürgermeister Andreas Doll zum Ranking.

Die Ortsgemeinde Rieden hat es auf Platz vier der beliebtesten Natur-Reiseziele Deutschlands geschafft. Zumindest laut einem kürzlich veröffentlichten Herbst-Ranking der Buchungsplattform Airbnb. Womit der kleine Eifel-Ort heraussticht und was Bürgermeister Andreas Doll zu der erfreulichen Platzierung sagt.







Artikel teilen

Artikel teilen