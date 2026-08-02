Fest der 1000 Lichter
Rheinufer in Andernach wird zur großen Partymeile
Ohne ehrenamtliches Engagement würde beim Fest der 1000 Lichter gar nichts laufen.
Ohne ehrenamtliches Engagement würde beim Fest der 1000 Lichter gar nichts laufen.
Elvira Bell

Tausende Besucher feierten beim Fest der 1000 Lichter in Andernach ein stimmungsvolles Open-Air-Wochenende. Höhepunkt war das spektakuläre Höhenfeuerwerk über dem Rhein, das den Nachthimmel in ein funkelndes Farbenmeer verwandelte.

Lesezeit 2 Minuten
Das Rheinufer wurde am Freitag und Samstag zur malerischen Kulisse für ein Open-Air-Erlebnis der Extraklasse. Das zweitägige Fest der 1000 Lichter lockte Tausende Besucher an, die vor der Bühne und im dahinter liegenden Eventbereich unbeschwert feierten.
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