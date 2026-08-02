Fest der 1000 Lichter Rheinufer in Andernach wird zur großen Partymeile Elvira Bell 02.08.2026, 14:00 Uhr

i Ohne ehrenamtliches Engagement würde beim Fest der 1000 Lichter gar nichts laufen. Elvira Bell

Tausende Besucher feierten beim Fest der 1000 Lichter in Andernach ein stimmungsvolles Open-Air-Wochenende. Höhepunkt war das spektakuläre Höhenfeuerwerk über dem Rhein, das den Nachthimmel in ein funkelndes Farbenmeer verwandelte.

Das Rheinufer wurde am Freitag und Samstag zur malerischen Kulisse für ein Open-Air-Erlebnis der Extraklasse. Das zweitägige Fest der 1000 Lichter lockte Tausende Besucher an, die vor der Bühne und im dahinter liegenden Eventbereich unbeschwert feierten.







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