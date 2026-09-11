Die Stadtwerke Andernach haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Überschuss erzielt. Der Rheinhafen konnte dabei seine Umsätze steigern – trotz Niedrigwasser und stagnierender Gütermengen.
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Die Andernacher Stadtwerke blicken positiv auf das vergangene Geschäftsjahr zurück: Mit Investitionen in Höhe von 6,5 Millionen Euro habe man die Infrastruktur gestärkt, außerdem erwirtschafteten die Stadtwerke Andernach und das Tochterunternehmen Stadtwerke Andernach Energie jeweils einen Überschuss, heißt es in einer Pressemitteilung.