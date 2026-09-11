Stadtwerke Andernach berichten
Rheinhafen erhöht Umsatz trotz schwieriger Bedingungen
Oberbürgermeister Christian Greiner (von links), Christian Schmitt, Jan Deuster sowie Holger Schäfer (Geschäftsführung) informie
Oberbürgermeister Christian Greiner (von links), Christian Schmitt, Jan Deuster sowie Holger Schäfer (Geschäftsführung) informieren über die Unternehmensentwicklung der Stadtwerke Andernach.
Meta Welling

Die Stadtwerke Andernach haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Überschuss erzielt. Der Rheinhafen konnte dabei seine Umsätze steigern – trotz Niedrigwasser und stagnierender Gütermengen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Andernacher Stadtwerke blicken positiv auf das vergangene Geschäftsjahr zurück: Mit Investitionen in Höhe von 6,5 Millionen Euro habe man die Infrastruktur gestärkt, außerdem erwirtschafteten die Stadtwerke Andernach und das Tochterunternehmen Stadtwerke Andernach Energie jeweils einen Überschuss, heißt es in einer Pressemitteilung.
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