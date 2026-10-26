Ergebnisse der Bürgerbefragung
Rheinanlagen: Diese Vorschläge haben die Andernacher
Ist der Springbrunnen in den Andernacher Rheinanlagen noch zeitgemäß? In der Bürgerbefragung wurde der Vorschlag gemacht, dort b
Ist der Springbrunnen in den Andernacher Rheinanlagen noch zeitgemäß? In der Bürgerbefragung wurde der Vorschlag gemacht, dort besser eine Freilichtbühne oder eine Konzertmuschel zu errichten.
Rico Rossival

Nach vier Wochen endete kürzlich die Bürgerbefragung zur künftigen Gestaltung der Andernacher Rheinanlagen. Zahlreiche Teilnehmer reichten ihre Wünsche und Anregungen ein. Die Vorschläge reichen vom schwimmenden Café bis zum Cage-Soccer-Platz.

Lesezeit 2 Minuten
Von Ende September an hatten die Andernacher vier Wochen lang die Möglichkeit, ihre Anregungen für die Neugestaltung der Rheinanlagen in die laufende Planung mit einzubringen. Ihre Meinungen und Ideen konnten sie schriftlich in der Stadtverwaltung oder online in einem Fragebogen äußern.
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