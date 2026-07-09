Gärtner Dirk Ternes Reudelsterz: Aus Mauern erwächst ein Stück Garten Thomas Brost 09.07.2026, 13:00 Uhr

i Viel Herzblut und Zeit stecken in der Umwandlung des Gartens, dessen sich Dirk Ternes und seine Frau angenommen haben. Thomas Brost

Sein ansehnliches Anwesen in der Vordereifel-Gemeinde Reudelsterz hat Gärtner Dirk Ternes vor Jahren erweitert. Ein Nachbargrundstück mit drei teils abbruchreifen Gebäuden nahm er hinzu – und integrierte das Areal in seinen Zier- und Nutzgarten.

Ein normaler Garten mit einem ganz normalen Rasen – so mutet es zunächst an, wenn man den Privatgärten von Gärtner Dirk Ternes im Vordereifeldorf Reudelsterz betritt. Auf den zweiten Blick wird man eines Besseren belehrt – dieses Areal, das Dirk Ternes selbst nur „unser romantischer Garten“ nennt, hat viel mehr zu bieten als den ersten Augenschein: verwunschene Ecken, eine Open-Air-Lounge, eine urige Einkehr.







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