Gärtner Dirk Ternes
Reudelsterz: Aus Mauern erwächst ein Stück Garten
Viel Herzblut und Zeit stecken in der Umwandlung des Gartens, dessen sich Dirk Ternes und seine Frau angenommen haben.
Viel Herzblut und Zeit stecken in der Umwandlung des Gartens, dessen sich Dirk Ternes und seine Frau angenommen haben.
Thomas Brost

Sein ansehnliches Anwesen in der Vordereifel-Gemeinde Reudelsterz hat Gärtner Dirk Ternes vor Jahren erweitert. Ein Nachbargrundstück mit drei teils abbruchreifen Gebäuden nahm er hinzu – und integrierte das Areal in seinen Zier- und Nutzgarten.

Lesezeit 3 Minuten
Ein normaler Garten mit einem ganz normalen Rasen – so mutet es zunächst an, wenn man den Privatgärten von Gärtner Dirk Ternes im Vordereifeldorf Reudelsterz betritt. Auf den zweiten Blick wird man eines Besseren belehrt – dieses Areal, das Dirk Ternes selbst nur „unser romantischer Garten“ nennt, hat viel mehr zu bieten als den ersten Augenschein: verwunschene Ecken, eine Open-Air-Lounge, eine urige Einkehr.
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