Rettungsmaßnahmen in Thürer Wiesen laufen pausenlos

Am Freitag gab es in der Nähe der Thürer Wiesen einen Unfall mit einem Tanklaster. Erhebliche Mengen Öl sind in das Naturschutzgebiet eingedrungen. Bei einem Pressetermin informiert die Kreisverwaltung über die Rettungsmaßnahmen.