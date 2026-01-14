Ehrenamt in der Eifel Rentnergruppe „Wirken statt Welken“ blüht auf Martin Ingenhoven 14.01.2026, 12:00 Uhr

i Alois Gerharz stellt seinen Mitstreitern neues Spiel vor, bei dem Kindern heimische Pflanzen nahegebracht werden sollen. Martin Ingenhoven

Seit rund 15 Jahren ist die Rentnergruppe „Wirken statt Welken“ ehrenamtlich im gemeindlichen und kirchlichen Umfeld in Nachtsheim tätig. Was die Herren alles in Angriff nehmen, erzählt Rentner Alois Gerharz.

Alois Gerharz und seine Mitstreiter fühlen sich noch zu jung, um sich einfach zurückzulehnen und die Hände in den Schoß zu legen. Zwar ist Grau die vorherrschende Haarfarbe der gut 20 Männer, die sich an diesem Tag im Nachtsheimer Pfarrheim versammelt haben, aber von Ruhestand will hier niemand etwas wissen.







