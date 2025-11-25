Weltenbummler aus Andernach René Kallen erlebt besondere Reise nach Indien Wolfgang Lucke 25.11.2025, 14:00 Uhr

i Pure Lebensfreude in der Wüste. Emotionen in jeder Form gab es natürlich auf der Reise quasi als kostenlose Zugabe. René Kallen. Rene Kallen

Um nach Indien zu gelangen, bucht sich der Andernacher René Kallen nicht einfach ein Flugticket: Er reist über den Landweg – zu Fuß, per Anhalter, im Zug oder mit dem Bus. Unterwegs jobbt er, meist gegen Kost und Logis. Das hat er unterwegs erlebt.

„Wenn das Leben ein Lautsprecher wäre, wäre er hier auf volle Lautstärke gedreht.” Mit einer riesigen Fülle von Eindrücken kehrte vor Kurzem der 33-jährige Andernacher René Kallen von einer ausgedehnten Indienreise zurück. Er hatte sich Zeit gelassen.







