Unterstützt vom 400 Mitglieder zählenden Förderverein Mariendom wurde in Andernach jüngst ein aufwendiges Vorhaben vollendet. Der Reliquienschrein des Heiligen Matthias kann nun im Mariendom in einer eigenen Kapelle gewundert werden.
Zu den Aufgaben des mittlerweile 400 Mitglieder zählenden Fördervereins Mariendom Andernach gehört es, die Bausubstanz des Ensembles zu bewahren sowie dessen Kunstwerke zu pflegen und zu erhalten. In Absprache mit der Kirchengemeinde und den Gremien des Denkmalschutzes erfüllt der Verein diese Aufgaben seit mehr als zehn Jahren.