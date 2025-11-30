Brauereien in Mendig Reise in eine (fast) untergegangene Welt Thomas Brost 30.11.2025, 12:44 Uhr

i Die Basaltkeller in Mendig waren einstmals die Kühlstätte für viele Brauereien in Niedermendig. Rico Rossival

Insgesamt 28 Brauereien hat es in Niedermendig gegeben. Ein Buch von Rolf Breil liefert ein umfassendes Bild vom Aufstieg und Fall der Bierbrauerindustrie. Gelobt wurden bei der Buch-Präsentation die Investitionen in die einzige verbliebene Brauerei.

Kaum jemand außerhalb von Mendig weiß, dass die Vulkanstadt einstmals die heimliche Hauptstadt der Bierbraukunst gewesen ist. Dies ist lange her, reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Zur Hochzeit zählte Mendig 28 Brauereien. Über Aufstieg und Niedergang der Bierbrauer berichtet Rolf Breil in einem kürzlich veröffentlichten Buch mit dem Titel „Aus eines kühlen Kellers Schacht – die Niedermendiger Brauereiindustrie in den Jahren 1842–1914“.







