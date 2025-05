Mit einer Hausmesse und einer abendlichen Festveranstaltung schlug Rehl Energy jetzt in Andernach ein neues Kapitel seiner Firmengeschichte auf. Seit seiner Gründung 2016 ist das Unternehmen mit dem Schwerpunkt Solartechnik kontinuierlich gewachsen. Schließlich bot der bisherige Firmensitz nicht mehr genug Fläche, um die verschiedenen Geschäftszweige unter einem Dach zu vereinen. So entschloss sich Firmengründer und Geschäftsführer Viktor Rehl zu einem Neubau, den er in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Standort, quasi schräg gegenüber, realisiert hat und nun in der Straße „Am Weißen Haus 9“ beziehen kann. „Hier stehen uns 5000 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung", verrät Rehl und zieht einen Vergleich mit dem alten Areal, wo man mit 2000 Quadratmeter auskommen musste.

Auch in der Mitarbeiterstatistik sprechen die Zahlen für sich. Hatte man zur Anfangszeit zwölf Mitarbeiter beschäftigt, ist die Zahl mittlerweile auf 50 angestiegen. Derweil ist die Frage, wer das Unternehmen in naher Zukunft leiten wird, bereits geklärt. Mit Sohn Lukas und Tochter Sarah bleibt die Nachfolge in den Händen der Familie.

i Gut besucht war die Hausmesse auf dem neuen Gelände von Rehl Energy mit 38 Ausstellern. Mehr als 450 Gäste wollten sich neueste Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien nicht entgehen lassen. Alexander Thieme-Garmann

Das Unternehmen Rehl Energy teilt sich in den Bereich Großhandel und Elektroinstallationen auf. Alle Leistungen von der Projektierung bis hin zur Realisierung werden aus einer Hand angeboten. Hierzu zählen die Montage und Installation von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Ladesäulen. Ein Produktionszweig ist der Bau von Schaltschränken. Behausungen also, in denen die Steuerung, bestehend aus elektrotechnischen und elektronischen Komponenten, von Maschinen und Anlagen untergebracht ist. Ein Abnehmer ist die Firma LuvSide, Hersteller von Kleinwindkraftanlagen. Im August verlegt sie ihren Firmensitz vom oberbayerischen Ottobrunn nach Andernach, was auch zur Folge hat, dass sich die Produktionshalle des weltweit agierenden Unternehmens ab diesem Zeitpunkt auf dem neuen Areal von Rehl Energy befinden wird.

Dank einer Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von zwei Megawatt ist Rehl Energy in der Lage, sich selbst mit Strom zu versorgen. Der hierfür verwendete Solarzaun ist eine Entwicklung des Hauses. „Wichtig war mir dabei auch die Optik", betont Rehl. Optisch gelungen ist auch der künstliche Teich als Oase der Erholung. Aufgrund seiner hohen Wasserkapazität dient er gleichzeitig als Löschwasserteich der Feuerwehr.

i Blick in eine Lagerhalle. Ein Unternehmenszweig von Rehl Energy ist der Großhandel. Alexander Thieme-Garmann

38 Aussteller hatten den Besuchern der Hausmesse ihre Produkte präsentiert. Themenschwerpunkte waren unter anderem PV-Anlagen, Speichersysteme, Wärmepumpen und Elektromobilität. Darüber hinaus hatten die Besucher Gelegenheit, sich im Rahmen von Fachvorträgen, etwa über aktuelle Trends bei der Nutzung von Sonnenenergie und im Bereich der Wärmepumpe, zu informieren.

Zur Abendveranstaltung hatten sich rund 450 Gäste aus Politik und Wirtschaft angekündigt, unter anderem Andernachs OB Christian Greiner. In entspannter Atmosphäre nutzten viele Partner und Kunden von Rehl Energy die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.