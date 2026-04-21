Großbrand in Ochtendung Recyclinghof: Feuer brach wohl beim Pressvorgang aus Peter Meuer 21.04.2026, 06:30 Uhr

i Großbrand Recyclingbetrieb Ochtendung Winkler TV

Es gibt Neuigkeiten zum Großrand in Ochtendung am zweiten Aprilwochenende. Hinweise auf eine strafbare Handlung gibt es laut Polizei demnach nicht. Offenbar hat sich ein Gegenstand während des Pressvorgangs entzündet.

Der Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Ochtendung ist offenbar während eines Pressvorgangs ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, hat sich mutmaßlich ein unbekannter Gegenstand entzündet. Ob es sich etwa um eine Batterie gehandelt haben könnte, ließ sich nicht feststellen.







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