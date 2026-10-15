Sonderbaufläche Mendig Rechtliche Schritte: Mayen wartet noch ab Thomas Brost 15.10.2026, 11:00 Uhr

i Eine Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel wollen Stadt und Verbandsgemeinde Mendig an der L120. Elvira Bell

Die Stadt Mayen hat Einwendungen vorgebracht, weil die Nachbarstadt Mendig eine Sonderbaufläche zugunsten des Einzelhandels erweitern möchte. Dies widerspreche der Landesplanung, argumentiert Mayen. Wird die Stadt rechtliche Mittel einlegen?

Kritisch hat sich die Stadt Mayen zu den Expansionsabsichten im Mendiger Gewerbegebiet an der Landesstraße 120 geäußert, da dies, so Mayens Pressesprecherin Janine Pitzen, „zu Kaufkraftabflüssen in der Stadt Mayen führen würde.“ Die Mayener Stadtverwaltung warte jetzt ab, wie die Bedenken in den Mendiger Gremien bewertet werden.







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