Sonderbaufläche Mendig
Rechtliche Schritte: Mayen wartet noch ab
Eine Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel wollen Stadt und Verbandsgemeinde Mendig an der L120.
Eine Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel wollen Stadt und Verbandsgemeinde Mendig an der L120.
Elvira Bell

Die Stadt Mayen hat Einwendungen vorgebracht, weil die Nachbarstadt Mendig eine Sonderbaufläche zugunsten des Einzelhandels erweitern möchte. Dies widerspreche der Landesplanung, argumentiert Mayen. Wird die Stadt rechtliche Mittel einlegen?

Lesezeit 2 Minuten
Kritisch hat sich die Stadt Mayen zu den Expansionsabsichten im Mendiger Gewerbegebiet an der Landesstraße 120 geäußert, da dies, so Mayens Pressesprecherin Janine Pitzen, „zu Kaufkraftabflüssen in der Stadt Mayen führen würde.“ Die Mayener Stadtverwaltung warte jetzt ab, wie die Bedenken in den Mendiger Gremien bewertet werden.
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