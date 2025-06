Realsteuern steigen in Mayen mit Rückwirkung

Die Realsteuern sind rückwirkend zum 1. Januar teils erheblich erhöht worden. So wird die Grundsteuer B von 535 auf 610 vom Hundert erhöht. Die Gewerbesteuer steigt von 415 auf 430 vom Hundert. Damit generiert die Stadt voraussichtlich 600.000 Euro mehr - und erfüllt die Aufkommensneutralität, die nach der Grundsteuerreform vom Land gefordert wurde. Während Hans-Georg Schönberg (FWM) verlangte, die Grundsteuer für bebaute Grundstücke bei 535 v.H. zu belassen, nannte Christoph Rosenbaum (CDU) die Anhebung für private Immobilienbesitzer „schmerzlich“. Die in der Haushaltsstrukturkommission gefundene Ansatz sei „in der Sache schwierig, aber der beste Weg, um es einigermaßen gerecht zu machen.“ Zumal einiges bis heute rechtsunsicher sei. „Frau Ministerin Ahnen hat die Grundsteuerreform in den Sand gesetzt.“ Bei acht Neinstimmen und einer Enthaltung ging die Regelung durch. bro