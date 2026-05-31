Kritik an Andernacher Projekt RD Gastro plant Hotelneubau in der Schafbachstraße Martina Koch 31.05.2026, 12:00 Uhr

i Das rechts im Bild zu sehende Gebäude in der Andernacher Schafbachstraße soll dem Neubau eines Hotels weichen. Rico Rossival

In der Andernacher Schafbachstraße plant das Unternehmen RD Gastro nach dem Hotel Am Ochsentor einen weiteren Hotelneubau. Dafür soll ein Eckhaus weichen. Kritik an den Entwürfen äußert jetzt der Verein Stadtbild Deutschland.

Das Unternehmen RD Gastro plant, im Andernacher Steinweg einen neuen Hotelkomplex zu errichten. Dafür sollen die ehemalige Tanzschule Bitterlich und mehrere umliegende Gebäude abgerissen werden. Es ist nicht das einzige Bauvorhaben, welches das Unternehmen in der westlichen Altstadt realisieren will: Auch in der Schafbachstraße soll ein Gebäude für einen Hotelneubau weichen.







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