FDP-Kandidatin im Wahlkreis 12: Rausch-Preißler: Fokus auf dem ländlichen Raum
Sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 12 (Mayen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Susanne Rausch-Preißler. In einem Fragebogen stellt sich die FDPlerin selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Susanne Rausch-Preißler tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 12 (Mayen) für die FDP an.