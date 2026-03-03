FDP-Kandidatin im Wahlkreis 12
Rausch-Preißler: Fokus auf dem ländlichen Raum
Susanne Rausch-Preißler tritt für die FDP im Wahlkreis Mayen an.
Susanne Rausch-Preißler tritt für die FDP im Wahlkreis Mayen an.
Jörg Weller

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 12 (Mayen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Susanne Rausch-Preißler. In einem Fragebogen stellt sich die FDPlerin selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Susanne Rausch-Preißler tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 12 (Mayen) für die FDP an.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWK 12 – Mayen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren