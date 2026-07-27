Polizeihubschrauber im Einsatz Raubüberfall mit Schusswaffe auf Andernacher Tankstelle 27.07.2026, 13:48 Uhr

i Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Andernach hat die Polizei auch einen Hubschrauber eingesetzt (Symbolbild). Felix Hörhager/dpa. picture alliance/dpa

Der Täter hatte eine Schusswaffe dabei, als er am Sonntagabend in Andernach eine Tankstelle überfiel. Offenbar ist er noch flüchtig.

Ein Einzeltäter hat am Sonntagabend gegen 22 Uhr eine Tankstelle in Andernach mit einer Schusswaffe überfallen. Das teilte die Polizei mit.Demnach konnte er mit seiner Waffe etwas erbeuten. Was genau (und wie viel) teilte die Polizei nicht mit. Aufgrund der groß angelegten Fahndung sei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.







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