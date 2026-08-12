200 Jahre lang wurde Schiefer im Mayener Katzenberg gefördert – dann beendete Rathscheck Schiefer die unrentable Förderung. Seither liegt das Augenmerk der Mayener auf ihren Produktionsstätten in Mayen – und auf einem weltweiten Netzwerk.
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Was tut sich eigentlich bei Rathscheck Schiefer? Im März 2019 wurde vor der Haustür des Branchenriesen im Mayener Katzenberg der letzte Eifelschiefer gefördert, nach einer mehr als 200 Jahre langen Tradition und begleitet von einem Disput von Geschäftsleitung mit den Bergleuten, die großteils entlassen wurden.