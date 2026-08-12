Branchenriese in Mayen
Rathscheck Schiefer ist auf allen Märkten stark
Überwiegend wird in Spanien oberflächennah abgebaut, aber auch unter Tage wird mit schwerem Gerät Schiefer gebrochen und abtrans
Überwiegend wird in Spanien oberflächennah abgebaut, aber auch unter Tage wird mit schwerem Gerät Schiefer gebrochen und abtransportiert.
Rathscheck Schiefer

200 Jahre lang wurde Schiefer im Mayener Katzenberg gefördert – dann beendete Rathscheck Schiefer die unrentable Förderung. Seither liegt das Augenmerk der Mayener auf ihren Produktionsstätten in Mayen – und auf einem weltweiten Netzwerk.

Lesezeit 4 Minuten
Was tut sich eigentlich bei Rathscheck Schiefer? Im März 2019 wurde vor der Haustür des Branchenriesen im Mayener Katzenberg der letzte Eifelschiefer gefördert, nach einer mehr als 200 Jahre langen Tradition und begleitet von einem Disput von Geschäftsleitung mit den Bergleuten, die großteils entlassen wurden.
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Andernach & MayenWirtschaft
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