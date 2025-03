Am Ortsrand von Miesenheim könnte ein Seniorenwohnheim entstehen. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses erklärte Ortsvorsteher Stefan Kneib (CDU), warum man in dem Stadtteil vom Konzept des Investors überzeugt ist.

Wohnen im Alter ist ein Thema, das in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Viele Senioren wünschen sich in diesem Zusammenhang, auch dann noch in ihrer Heimatgemeinde bleiben zu können, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, einen eigenen Haushalt zu führen.

Im Andernacher Stadtteil Miesenheim soll es diese Möglichkeit künftig geben: Die Vorplanungen für die Errichtung einer Seniorenresidenz laufen bereits seit einiger Zeit. Jetzt ging der Planungsausschuss den nächsten Schritt, um die Voraussetzungen für eine Verwirklichung des Projekts zu schaffen.

Die neue Seniorenresidenz will ein Investor auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Ibald in der Nettestraße am Ortsausgang in Richtung Saffig bauen. Nach der Betriebsaufgabe des Autohauses waren die Gebäude und Lagerflächen in den vergangenen Jahren nicht genutzt worden. Da der geltende Flächennutzungsplan diesen Bereich als Gewerbefläche ausweist, muss dieser parallel zum Bebauungsplanverfahren geändert werden.

Der Miesenheimer Ortsvorsteher Stefan Kneib (CDU) skizzierte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses die Überlegungen, die für die nun vorliegenden Pläne eine Rolle gespielt haben. So habe man sich seitens des Ortsbeirats in der ATV-Seniorenresidenz Kruft umgesehen, um sich einen Eindruck von den Möglichkeiten einer solchen Einrichtung zu verschaffen, nachdem der Investor sein Vorhaben, in der Nettestraße ein Seniorenwohnheim zu errichten, vorgestellt hatte.

Von der Besichtigung sei man sehr angetan gewesen, berichtete Kneib: „Wir waren alle begeistert von diesem Seniorenheim.“ Zwar habe man für die potenzielle neue Seniorenresidenz in Miesenheim noch keinen Betreiber, die Pläne des Investors halte man aber für vielversprechend, führte Kneib weiter aus.

Alternative zum Wegzug aus dem Ort

In Gesprächen habe man zusammengetragen, in welchen teilweise weit entfernten Pflegeeinrichtungen in der Region die Miesenheimer ihren Lebensabend verbringen. Eine Alternative zum Wegzug aus dem Ort sei dem entsprechend zu begrüßen: „Es ist schön, wenn man im Alter in Miesenheim bleiben kann.“ Besonders freue man sich darüber, dass das neue Seniorenwohnheim über eine eigene Küche und eine Cafeteria verfügen soll, die dann auch von den Menschen im Ort genutzt werden könne.

Auf dem ehemaligen Ibald-Gelände könnte ein Neubau mit drei Voll- und einem Staffelgeschoss entstehen. Die südlich des Neubaus gelegenen ehemaligen Lagerflächen sollen naturnah als parkähnliche Grünanlage gestaltet werden und somit einen Übergang zur angrenzenden offenen Landschaft bilden.

i Beim Nettehochwasser im Jahr 2021 stand das damals bereits aufgegebene Betriebsgelände in Miesenheim unter Wasser. Der Hochwasserschutz nimmt bei den Planungen für eine Nachnutzung daher eine große Rolle ein. Martina Koch

Kritische Stimmen zur vorliegenden Planung habe es im Ortsbeirat zu Beginn insbesondere bezüglich des Hochwasserschutzes gegeben, berichtete Ortsvorsteher Kneib. Zwischen der Nette und dem Mühlgraben gelegen, ist das Gelände für Überschwemmungen besonders anfällig. Beim Rekordhochwasser der Nette im Sommer 2021 stand das damals bereits aufgegebene Betriebsgelände unter Wasser.

Festsetzungen im Bebauungsplan sollen gewährleisten, dass den künftigen Nutzern des Gebäudes im Falle eines erneuten Hochwassers keine Gefahr droht: So wurden sowohl für den Fertigfußboden im Erdgeschoss als auch für die Fluchtwege eine Mindesthöhe oberhalb eines extremen Hochwassers definiert. Im Erdgeschoss des Neubaus dürfen zudem keine Schlafräume angeordnet werden. Auf dem Gelände sollen zudem ein naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken sowie ein Retentionsraumausgleichbecken entstehen.

Stadtrat entscheidet über weiteres Vorgehen

Diese Maßnahmen hätten selbst die Skeptiker, die sich um die Sicherheit im Hochwasserfall gesorgt hätten, überzeugt, erzählte Kneib. Man wolle seitens des Ortsbeirats die Chance ergreifen, das Gelände aufzuwerten und die Senioren im Ort zu halten: „Ich finde, das Konzept passt gut zusammen.“ Der Andernacher Stadtrat wird nun in seiner Sitzung Anfang April darüber beraten, die nächsten Verfahrensschritte einzuleiten.