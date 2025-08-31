Im Andernacher Stadtteil Miesenheim haben unbekannte Täter ein Ortsschild rassistisch beschmiert. Die Ortsgemeinde reagierte sofort, auch mit einer eindeutigen Botschaft, und hat eine Belohnung ausgesetzt.

„Niggerheim“ war am Sonntagmorgen auf dem Ortsschild des Andernacher Stadtteils Miesenheim zu lesen. Unbekannte Täter hatten das Ortsschild in der Nacht zum Sonntag, 31. August, rassistisch mit schwarzer Farbe besprüht. Die Ortstafel steht am Bürgerhaus am Ortseingang, aus Richtung Plaidt kommend. Die Ortsgemeinde erstattete Strafanzeige und setzte eine Belohnung aus für Hinweise, die dazu führen, dass der oder die Täter gefasst werden.

Dies teilte der Miesenheimer Ortsvorsteher Stefan Kneib mit. Er war am Sonntagmorgen auch mit der Polizei am Ortsschild, hat die Schmiererei vorübergehend abgeklebt und teilt mit: „Solche rassistischen und menschenverachtenden Handlungen haben in unserer Gemeinde keinen Platz.“ Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen

Das Ortsschild soll so schnell wie möglich gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Die Ortsgemeinde Miesenheim ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Wer in der Nacht von Samstag, 30. August, auf Sonntag, 31. August, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich direkt bei der Polizei Andernach zu melden (Tel. 02632/9210) oder bei Ortsvorsteher Stefan Kneib (0175/1615088). Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.