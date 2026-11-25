300 Betriebe nahmen bundesweit am 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall teil. Auch im Andernacher Rasselstein-Werk ging am Dienstag nichts mehr.
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Am Dienstag geht ab 6 Uhr morgens bei Rasselstein Andernach nichts mehr. Hier läuft der 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall. Früh-, Tag-, Spät- und Nachtschicht treten nicht zum Dienst an. „Somit ist der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten”, erklärt Markus Eulenbach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied, im Streikzelt am Tor B in der Koblenzer Straße.