24-Stunden-Aktion in Andernach Rasselsteiner streiken für mehr Lohn Wolfgang Lucke 25.11.2026, 08:28 Uhr

i Markus Eulenbach (links) und Marc Winter sehen die Forderungen der IG Metall als moderat an. Wolfgang Lucke

300 Betriebe nahmen bundesweit am 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall teil. Auch im Andernacher Rasselstein-Werk ging am Dienstag nichts mehr.

Am Dienstag geht ab 6 Uhr morgens bei Rasselstein Andernach nichts mehr. Hier läuft der 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall. Früh-, Tag-, Spät- und Nachtschicht treten nicht zum Dienst an. „Somit ist der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten”, erklärt Markus Eulenbach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied, im Streikzelt am Tor B in der Koblenzer Straße.







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