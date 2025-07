200 Millionen Euro an Personalkosten soll die Stahlsparte von Thyssenkrupp künftig Jahr für Jahr einsparen. Die Pläne des Mutterkonzerns machen auch die Mitarbeiter von Rasselstein in Andernach hellhörig. Sie befürchten Konsequenzen für den Standort.

Es ist eine lockere Zusammenkunft vor den Sommerferien, zu der der Rasselstein-Betriebsrat und die IG Metall Neuwied vor die Werkstore eingeladen haben: Die Sonne scheint, im mobilen Betriebsratsbüro gibt es kostenloses Eis, viele nutzen die Mittagspause für einen Plausch mit Kollegen, bevor es in die Ferien geht. Doch der Blick ins Ruhrgebiet und auf die Nachrichten, die der Mutterkonzern Thyssenkrupp aktuell schreibt, trübt die Stimmung.

Rasselstein-Betriebsratsvorsitzender Marc Winter war in der Vorwoche in Essen und Duisburg unterwegs und hat sich dort aus erster Hand über die Pläne des Vorstands für die finanziell angeschlagene Stahlsparte von ThyssenKrupp informiert. Demnach soll Thyssenkrupp Steel künftig pro Jahr 200 Millionen Euro an Personalkosten einsparen.

„Es ist anspruchsvoll, was von der Stahlsparte gefordert wird.“

Rasselstein-Betriebsratsvorsitzender Marc Winter

Dafür sollen 11.000 der bisher 27.000 Stellen abgebaut werden, davon 6000 durch Outsourcing. Die verbleibenden Stahlarbeiter im Ruhrpott sollen zudem auf Teile ihres Lohns verzichten. Laut dem seitens der IG Metall als „Giftliste“ bezeichneten Maßnahmenpaket sollen Einmalzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld wegfallen, Jubiläumsgelder gestrichen und die wöchentliche Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verkürzt werden.

„Es ist anspruchsvoll, was von der Stahlsparte gefordert wird“, fasst Rasselstein-Betriebsratsvorsitzender Winter im Gespräch mit der Rhein-Zeitung zusammen. Auf die knapp 2400 Rasselstein-Mitarbeiter haben die Pläne des Vorstands von Thyssenkrupp Steel allerdings zunächst keine direkten Auswirkungen: „Wir haben den Zukunftstarifvertrag“, betont Winter. Dieser beinhaltet unter anderem Beschäftigungsgarantien bis mindestens 2030 mit Option auf Verlängerung bis 2033.

i Im mobilen Betriebsratsbüro informieren die Betriebsratsmitglieder um den Vorsitzenden Marc Winter (rechts) die Rasselsteiner seit September vergangenen Jahres über aktuelle Entwicklungen. Auch die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Mitte), war zum Auftakt vor Ort. Martina Koch

Man erwarte von den Vorständen in Andernach, Essen und Duisburg, dass bestehende Tarifverträge eingehalten werden, erklärt Winter, wobei man sich bezüglich des eigenen Rasselstein-Vorstands keine Sorgen mache: „Bei uns in Andernach stimmt das gesunde Miteinander.“

Bei Thyssenkrupp verabschiede man sich nach Jahrzehnten der guten Zusammenarbeit zwischen Konzernspitze und Arbeitnehmervertretern allerdings von der Kultur der Mitbestimmung, zeigt sich Rasselstein-Betriebsrätin Lana Horstmann, die seit 2021 für die SPD im rheinland-pfälzischen Landtag sitzt, besorgt: „Man hat noch nie so stark gegen die Gewerkschaften gearbeitet.“ Gerade in Krisenzeiten führe das dazu, dass sich die Fronten verhärten.

„Da ist Unruhe da. Das Umfeld muss daher stabil bleiben.“

Markus Eulenbach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied

In Andernach zeige der Zukunftstarifvertrag nach wie vor in die richtige Richtung, ist Markus Eulenbach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied, überzeugt. Eine mögliche Einflussnahme seitens des Mutterkonzerns Thyssenkrupp würde dem Rasselstein allerdings schaden, fürchtet er. Denn auch mit dem Zukunftstarifvertrag werde den Mitarbeitern in den kommenden Jahren einiges abverlangt.

Rund ein Drittel der derzeitigen Belegschaft werde in den kommenden Jahren aus Altersgründen das Unternehmen verlassen. 120 der dann frei werdenden Stellen werden geplantermaßen nicht nachbesetzt. Für viele der verbleibenden Rasselsteiner heißt das, dass sie sich durch Weiterqualifizierung darauf vorbereiten müssen, künftig neue Aufgaben in dem Unternehmen zu übernehmen. „Da ist Unruhe da. Das Umfeld muss daher stabil bleiben“, fordert Eulenbach.

Kalt lässt die Rasselsteiner die Situation bei Thyssenkrupp Steel keineswegs: „Wir hängen da als Tochterunternehmen auch mit drin. Schön ist das nicht“, sagt Alim Derik, der sich für die IG Metall engagiert. Er wünscht sich, dass sich die Politik stärker einbringt. Schließlich wären die Auswirkungen immens, sollte es mit dem Rasselstein bergab gehen: „Das würde für die gesamte Region einen Dämpfer bedeuten.“

Die Stahlarbeiter im Mutterkonzern können sich bei den laufenden Tarifvertragsverhandlungen jedenfalls auf die Solidarität der Andernacher verlassen. Wie in der Vergangenheit werde man auch künftig bei anstehenden Protestaktionen ins Ruhrgebiet fahren: „Wir stehen den Stahlarbeitern zu 100 Prozent zur Seite“, betont Betriebsratsvorsitzender Winter.