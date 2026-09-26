Profis aus Mayen und Mendig
Ramershoven arbeitet mit Lucias Kuchenhaus zusammen
Bei Konditormeisterin Lucia Kranz und Daniel Ramershoven treffen traditionelles Handwerk und professionelles Zubehör aufeinander
Bei Konditormeisterin Lucia Kranz und Daniel Ramershoven treffen traditionelles Handwerk und professionelles Zubehör aufeinander. Eine solche Zusammenarbeit bietet für die Mendigerin und das Unternehmen aus Mayen enorme Vorteile.
Elvira Bell

Nach 120 Jahren schließen die beiden Mayener Ladengeschäfte von Ramershoven. Während das Traditionshaus online weiter wächst, setzt Daniel Ramershoven mit „Original Kitty Professional“ und der Kooperation mit Lucias Kuchenhaus auf die Zukunft.

Lesezeit 2 Minuten
Was 1905 begann, findet am 31. Oktober ein schmerzhaftes Ende. Der Spielwarenladen als auch das Fachgeschäft für Haushaltswaren und Küchengeräte des Traditionshauses Ramershoven in Mayen schließen ihre Pforten. Große Prozentzeichen leuchten seit Wochen an den Schaufenstern.
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