Mit Ralf Senkel startete die KulTour Mendig in die zweite Halbzeit ihres Kulturprogramms. Das Publikum staunte: Auf der Bühne stand ein kleiner Tisch mit einer schwarzen Decke, eine kleine Leselampe, eine große Tasse und ein Sessel – sonst nichts. Ralf Senkel braucht keine große Kulisse. Es waren nur wenig Dinge, die er für sein abendfüllendes Soloprogramm „Der hat gesessen“ benötigte.

Für den Künstler, der in Wirklichkeit Markus Mimzeck heißt, war es der erste Auftritt in der Vulkanstadt. Aus dem Lautsprecher ertönte die Ansage: „Ja, es gibt sie einfach. Diese Person, die man nicht mehr vorstellen muss. Er gehört definitiv nicht dazu. Also lernen Sie ihn heute doch kennen – Ralf Senkel.“

Nach einem herzlichen Begrüßungsapplaus nahm die Kunstfigur, bekleidet mit einem rot-grünen Sport-Blouson, einer schwarzen Hose und einer Brille, Platz. Mit Wortwitz, sicheren Pointen und geschickten Wortspielchen servierte Senkel eine Mixtur aus Comedy, Kabarett und kritischen Tönen gepaart mit Alltagssituationen, die jeder kennt und über die jeder herzlich lachen kann. Dabei wechselte der Künstler zwischen rheinischen und hochdeutschen Tönen.

i Ralf Senkel gastierte mit seinem Soloprogramm -- am Ende wurde er ernst, er streifte die Kunstfigur ab. Elvira Bell

„Wenn ich bei uns durch das Dorf gehe, das ist nicht weit weg – ungefähr eine Stunde von hier – dann heißt es morgens immer: Ah, guck. Da kommt der Ralf. Der Mann mit den Stoffwechselproblemen.“ Und das jedes Mal. Warum die Leute das sagen? „Weil ich immer dieselbe Jacke anhabe. Mit dem Stoffwechsel habe ich aber nichts zu tun. Ich habe es mit dem Rücken, wie so viele.“

„Der ist jetzt auch zu Hause. Wie ich. Und nimmt Pakete an. Was anderes machst du dann nicht mehr.“

Ralf Senkel

Seit vier Jahren sei er „berufsuntätig“. Ein guter Freund von ihm sei von Beruf Autolackierer gewesen. Er habe von heute auf morgen „eine ,Lack-toseintoleranz’ bekommen“. Feierabend, Ende aus. „Der ist jetzt auch zu Hause. Wie ich. Und nimmt Pakete an. Was anderes machst du dann nicht mehr.“ Die von der Post hätten ganz schnell spitz gekriegt, „wenn du der Einzige bist, der zu Hause ist. Da kannst du die Uhr nach stellen, um elf oder halber zwölf – ding dong. Das ist bei mir schon fast ,Post-traumatisch’.“ Weil das Publikum aus dem Lachen gar nicht mehr herauskam, sorgte sich Senkel. Er hakte nach: „Ist Ihnen das zu hektisch, was ich mache?“ Die Besucher verneinten. Und weiter gings. Dabei habe er keine Packstation zu Hause. „Ingo, der jüngste von unserem Bäckereistammtisch habe ihm erklärt: „Ralf, wenn ich aufstehe, habe ich einen IQ von 80 – morgens schon. Er sagt: „Du musst das alles gar nicht annehmen.“ Senkel kam vom Hölzchen auf Stöckchen – von Corona, über Koi-Fische, bis hin zu Donald Trump.

Bei seinen Wortspielereien brauchten die Zuschauer gelegentlich ein bisschen Zeit, „das macht nichts. Ich sitze ja hier.“ Am Ende der Veranstaltung stand Senkel auf und nahm seine Brille ab. Die Kunstfigur war verschwunden, der Comedian wurde ernst.

„Es war wunderbar bei Ihnen. Applaudieren Sie sich bitte selber.“

Markus Mimzeck

Markus Mimzeck betonte: „Oftmals ist dem Publikum gar nicht bewusst, welchen Anteil Sie an einem solchen Abend haben. Sie sind aufmerksam. Wenn ich hier auf meinem Stühlchen sitze und Schiss habe, weil ich nicht weiß, ob Ihnen das Programm gefällt und ob sie mitgehen. Das ist etwas, was man als Künstler hier vorne sehr, sehr schnell merkt. Und dafür möchte ich Ihnen danken. Sie haben es mir sehr einfach gemacht. Es war wunderbar bei Ihnen. Applaudieren Sie sich bitte selber.“

Was das Publikum zusätzlich getan habe: Es habe etwas gemacht, was auch aus dieser Figur Ralf Senkel heraus gesprochen habe. „Wir sind heute Abend in den Austausch gegangen und haben gemerkt, was Kultur bedeutet. Sie bedeutet, aufeinander zuzugehen.“ Er glaube, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wichtiger wird als je zuvor. Und wenn man Kulturhäuser besuche, dann würde man „etwas unfassbar Wichtiges“ machen. Um mit Ralf Senkel zu sprechen: „Socken sind wie das Öl fürs Auto.“ Er finde, Kultur sei das Öl, das man in unserer Gesellschaft brauche, um sich auf etwas Neues einzulassen. Und das zu tun, was Ralf Senkel als Figur auch erzählt habe: „Nämlich aufeinander zuzugehen. So schwer das auch ist.“