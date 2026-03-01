Radfahrerin in Ochtendung von Auto angefahren

Eine 17-jährige Radfahrerin ist am Sonntagmorgen in der Koblenzer Straße in Ochtendung von einem Auto angefahren worden.

In der Koblenzer Straße in Ochtendung hat sich am Sonntagmorgen

gegen 10 Uhr auf der Arosa-Kreuzung ein Verkehrsunfall

zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin ereignet. Der 35-jährige Fahrer des Wagens

befuhr die Oberpfortstraße und übersah im Einmündungsbereich die von rechts

kommende 17-jährige Radfahrerin.