Unfall auf der Arosa-Kreuzung: Radfahrerin in Ochtendung von Auto angefahren
Eine 17-jährige Radfahrerin ist am Sonntagmorgen in der Koblenzer Straße in Ochtendung von einem Auto angefahren worden.
In der Koblenzer Straße in Ochtendung hat sich am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der Arosa-Kreuzung ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin ereignet. Der 35-jährige Fahrer des Wagens befuhr die Oberpfortstraße und übersah im Einmündungsbereich die von rechts kommende 17-jährige Radfahrerin.