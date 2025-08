Alle zwei Jahre untersucht der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) die Radfahrerfreundlichkeit in den Städten. Die Stadt Mayen bewegt sich dem zufolge auf dem absteigenden Ast. Warum ist das Radeln rund um die Genovevaburg so unerfreulich?

Nicht besonders radfahrerfreundlich ist die Stadt Mayen. Sie hat beim Fahrrad-Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) schlecht abgeschnitten. Bei den Gemeinden bis 20.000 Einwohnern rangiert Mayen auf Platz 414 – von 423 untersuchten Orten in ganz Deutschland. „Das Ergebnis für Mayen hat sich gegenüber früheren Untersuchungen sogar noch verschlechtert“, sagt die Sprecherin von Pro Rad Mayen, Isa Feuerhake. Der ADFC attestiert der Stadt insgesamt „eine deutliche Verschlechterung“.

„Wer Radwege baut, wird Fahrradfahrer ernten.“

Das glaubt Isa Feuerhake, die Sprecherin von Pro Rad Mayen.

1Was haben Experten des ADFC im Jahr 2024 im Einzelnen untersucht? Der ADFC stützte sich auf Umfragen unter den Radfahrern. 61 Menschen sind in Mayen befragt worden. Bei einer Stärken-/Schwächenanalyse bemängelten sie vor allem drei Dinge: Die Breite der Radwege sei zu gering, es werde zu wenig Werbung fürs Radeln gemacht, und es gebe keine Möglichkeit, auf öffentliche Räder zurückzugreifen. Als positive Aspekte sahen sie, dass es wenige Diebstähle von Rädern in Mayen gibt, dass die Erreichbarkeit des Zentrums per Bike gut sei und dass es wenige Konflikte mit Fußgängern gebe. Von insgesamt 27 Fragestellungen werden nur zwei besser bewertet als in vergleichbaren Gemeinden: nochmals das Thema Fahrraddiebstahl und die Oberfläche der Radwege. Mit Schulnoten von 1 bis 6 sind verschiedene Kriterien abgefragt worden: das Fahrrad- und Verkehrsklima in Mayen, der Stellenwert des Radfahrens, Sicherheit und Komfort beim Radfahren, die Infrastruktur mit Blick aufs Radverkehrsnetz und das Miteinander im Straßenverkehr.

2 Wie sieht die Bewertung im Detail aus? Macht das Radfahren in Mayen Spaß? Ein Drittel der Befragten hat dazu eine klare Meinung: nein. Ergo pendelt sich die Notenverteilung beim Wert „mangelhaft“ ein. Mehr als die Hälfte ist der Ansicht, dass nicht fürs Radfahren in Mayen geworben wird. Fast genau so viele behaupten, dass man auf Radwegen „nicht sicher fahren kann“. Am meisten Zustimmung (mit Noten 1 und 2: 38 Prozent) gibt es noch für die These, dass die Wege für Radfahrer glatt und eben sind. 22 Prozent jedoch behaupten (Noten 5 und 6) das Gegenteil. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) stoßen sich an mangelnder oder ungenügender Sicherheit.

i Hier ist noch alles gut: Am Bahnhof Mayen-Ost weist ein Schild den Weg. Allerdings fehlt es an Schildern, die den Weg in die City zeigen. Thomas Brost

3 Ist die Innenstadt gut beschildert zu erreichen? 57 Prozent liefern mit den Noten 4, 5 und 6 ein eindeutiges Votum ab: nein. Alle zwei Jahre fragt der ADFC in den Städten die Parameter ab. Gegenüber 2018, 2020 und 2022 gibt es in Mayen keinen einzigen Wert, der sich verbessert hat. Von den 27 Punkten sind lediglich zwei gleich gut bewertet worden: die Themen „Spaß und Stress“ mit dem Rad und „Fahrraddiebstahl“.

4Wie bewertet Pro Rad die Ergebnisse? Für Isa Feuerhake und ihre Mitstreiterinnen im Vorstand der Rad-Initiative sind diese Resultate eine Bestätigung – und spiegeln das wider, was ein Kölner Fachbüro in einem Gutachten im städtischen Verkehrsausschuss im März 2024 vorgetragen hat. Der Tenor damals: „Die Hauptfahrradachsen laufen am Rande von Mayen vorbei“, sagte der Professor für Raumplanung, Heiner Monheim. Ein Andocken an den Radtourismus, der sich vornehmlich an Rhein und Mosel abspielt, sei schwierig. Das Gutachten habe, so Isa Feuerhake, „die gleichen Dinge moniert, auf die wir als Pro Rad seit Langem hingewiesen haben.“ Exemplarisch zählt sie ferner auf: Es sei keine zielführende Beschilderung vom Bahnhof Mayen-Ost und zurück installiert. Gleiches betreffe die Wegeführung von der Cond über den Thomashof und den Trierer Weg ins Zentrum. Dort werde man schließlich in der Kehriger Straße weggeleitet in Richtung Andernach – anstatt in die City. „Dies alles ist einfach zu lösen“, so Feuerhake. „In erbärmlichem Zustand“ sei die Anbindung zum Elztal-Radweg über die Cond, riesige Pfützen auf unebenem Terrain würde ein Fortkommen stark erschweren.

i Markierungen auf den Ringen sollen für Radfahrer das Leben sicherer machen. Andreas Walz

5Was hat sich aus Sicht von Pro Rad positiv entwickelt? Die Anbindung der Grünen Wiese in Mayen über den Obi-Markt in den Stadtteil Hausen findet Feuerhake „schön und gelungen“. Auch bei den Absenkungen der Bordsteine ließe sich Jahr für Jahr ein Fortschritt erkennen, die Stadt müsse aber am Ball bleiben, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Seit Kurzem existiert ein neues Format, ein Arbeitskreis mit der Stadt, in dem vieles besprochen werde. „Wir bedauern, dass sich noch nicht viel bewegt hat“, sagt Feuerhake, die für die FWM im Ortsbeirat Alzheim und weiteren städtischen Gremien ehrenamtlich arbeitet.

6 Was müsste sich konkret verbessern? Fünf Ziele nennt Isa Feuerhake, damit sich das Radfahrerlebnis verbessert und das Fahren sicherer wird. Das Miteinander aller Verkehrsteilnehmer müsse besser werden. Das Thema Shared Spaces, von den Grünen in den Gremien mehrfach angestoßen, sei „eingeschlafen und im Sande verlaufen“. Mit Shares Spaces ist das niveaugleiche Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer gemeint. In diesem Sinne ist das Tempo zwischen den Ringen zwar verringert worden, und einige Poller sind als Abtrennung verschwunden. „Das war’s dann auch schon.“ Ein Anliegen von Pro Rad sei auch mit dem Landesbetrieb Mobilität besprochen worden: Das Radeln in der Polcher Straße soll sicherer werden. „Zumal die Firma Weig das Jobrad eingeführt hat und die Radler Rewe, Aldi, das Fitnesscenter oder den Stadtteil Alzheim ansteuern“, so Feuerhake.

i Einer der beliebtesten touristischen Radwege in der Region ist der Maifeld-Radwanderweg. Er endet auf der westlichen Seite in Mayen - von dort wird er nicht weitergeführt. Thomas Brost

Weiteres Thema in puncto Sicherheit: Es müssten mehr Straßenquerungen gebaut werden. Und ein großer Wunsch, so Feuerhake, sei, dass die St.-Veit-Straße in Richtung Grüne Wiese sicherer gemacht werde. „Als Radfahrer wird man bergauf langsamer, die Fahrbahn ist recht schmal.“ Da könne man mit Markierungen für mehr Aufmerksamkeit für Radfahrer sorgen. Ähnlich heikel geht es im Nettetal zu. Wer als Radfahrer über die L83 in Richtung Freizeitzentrum oder Hammesmühle fahre, der werde von Autofahrern wohl als störend empfunden. In diesem Bereich plädiert Isa Feuerhake für eine Tempobeschränkung und für ein Warnschild. Unterm Strich sei es notwendig, dass die Stadt ihre Anstrengungen erheblich ausweite für Zweiradfahrer – auch mit Blick auf die mitunter angespannte Parksituation in der City. Feuerhake sagt: „Ein Fahrradfahrer nimmt keinen Parkplatz weg, und jeder, der mit dem Rad in die Stadt kommt, macht den Stau kürzer.“

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist nachzulesen unter https://fahrradklima-test.adfc.de