Auf eine Kaffeetassenlänge
Raab: „Nur das Allernötigste bauen“
FDP-Chef Ekkehard Raab: Es kann beim Jugendamt gespart werden.
FDP-Chef Ekkehard Raab: Es kann beim Jugendamt gespart werden.
Rico Rossival

Über wichtige Punkte der Mayener Stadtpolitik hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FDP-Sprecher Ekkehard Raab. Er ist dienstältestes Stadtratsmitglied – und will viel sparen.

Lesezeit 4 Minuten
Haushalt, Kitas, Schulen – alles wichtige Themen, mit denen sich die Mayener Politik befassen muss. Über Ideen und Projekte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FDP-Fraktionsvorsitzender Ekkehard Raab.
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