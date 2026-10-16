Über wichtige Punkte der Mayener Stadtpolitik hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FDP-Sprecher Ekkehard Raab. Er ist dienstältestes Stadtratsmitglied – und will viel sparen.
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Haushalt, Kitas, Schulen – alles wichtige Themen, mit denen sich die Mayener Politik befassen muss. Über Ideen und Projekte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FDP-Fraktionsvorsitzender Ekkehard Raab.