Auf eine Kaffeetassenlänge Raab: „Nur das Allernötigste bauen“ Thomas Brost 16.10.2026, 11:00 Uhr

i FDP-Chef Ekkehard Raab: Es kann beim Jugendamt gespart werden. Rico Rossival

Über wichtige Punkte der Mayener Stadtpolitik hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FDP-Sprecher Ekkehard Raab. Er ist dienstältestes Stadtratsmitglied – und will viel sparen.

Haushalt, Kitas, Schulen – alles wichtige Themen, mit denen sich die Mayener Politik befassen muss. Über Ideen und Projekte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FDP-Fraktionsvorsitzender Ekkehard Raab.







Artikel teilen

Artikel teilen