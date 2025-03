Am zweiten Tag ihrer zehn Auftritte umfassenden Tournee durch Deutschland, die Schweiz und Dänemark machte das international bekannte Hot Jazz Quartett in Schloss Burg Namedy Station. Anstelle von Hausherrin Prinzessin Heide von Hohenzollern begrüßte Engelbert Wrobel im Namen seiner musikalischen Kollegen die Gäste. „Ich bin nicht die Prinzessin. Die ist heute nicht da. Aber ich kriege das auch hin. Ist das okay, wenn ich statt Sie und Ihnen, Ihr und Euch sage?“ Eine familiäre Atmosphäre war vorprogrammiert: „Wir freuen uns riesig hier im schönen Spiegelsaal zu sein.“

Der durch sein meisterhaft authentisches Klarinetten- und Saxofonspiel bekannte Musiker war den Zuhörern von seinen Auftritten an gleicher Stelle bereits bestens vertraut. Entsprechend herzlich und wohlwollend war die Veranstaltung von Beginn an. Im Gegensatz zu Paolo Alderighi aus Mailand (Piano) und Bernard Flegar aus Ulm (Schlagzeug) interagierten Duke Heitger aus den USA (Trompete) und Engelbert Wrobel leicht, locker und lässig in englischer beziehungsweise deutscher Sprache mit den Zuhörern.

Formation spielt seit 2004 zusammen

Obwohl jeder Einzelne ein ausgesprochener Meister seines Instrumentes ist, gab es von Wrobel Vorschusslorbeeren für seinen Lieblingstrompeter. „Kein anderer hat so einen schönen Klang auf seiner Trompete wie Duke Heitger.“ Die vier Vollblutmusiker – Duke Heitger besticht zudem mit seiner außergewöhnlich schönen Stimme – boten knapp zwei Stunden authentischen New-Orleans-Jazz und Harlem Sing der 20er- und 30er-Jahre, aber auch den späteren Swing der 40er und 50er-Jahre.

Die Formation spielt in dieser Besetzung seit 2004. Und obwohl sich die Musiker an den großen Vorbildern orientieren, kommt jedes einzelne Werk frisch und zeitgemäß daher. Dabei reizen die Instrumentalisten die klanglichen, technischen und virtuosen Möglichkeiten bis zur äußersten Grenze aus.

Stück erst drei Tage vor Tournee eingeübt

Als Einstieg hatten sie „Esquire Bounce“ von Dan Barrett gewählt, gefolgt von „True Prelude“. „Das superschöne Stück ‚True Prelude’ kannte ich bisher gar nicht. Wir haben es drei Tage vor Tourneebeginn eingeübt“, so Wrobel. „Gestern haben wir es öffentlich geübt, und jetzt können wir es.“ Das nächste schwungvolle Lied „Tea for two“ kannten viele ältere Zuhörer noch aus ihrer Cha-Cha-Zeit in der Tanzschule. Dabei schwelgte so mancher in Erinnerung.

Es folgte das Werk eines berühmten Pianisten „Handful of Keys“. Es war ein Genuss dem Spiel auf dem Piano zuzusehen. Der in Mailand geborene Pianist Paolo Alderighi, dessen Vater in einer Amateur-Jazzband spielte, ist mit Stride-Pianisten groß geworden. Sie dienten ihm als Inspirationsquelle. Zu den weiteren musikalischen Perlen, die ihren Zauber entfalteten, zählten „Body and Soul“, „Do you know“, „Laura“, „When day is done“ und „Moonlight on the Ganges“. Das letztgenannte, erstmals 1926 veröffentlichte Lied könnte nach Aussage von Wrobel auch „Mondschein über dem Rhein“ heißen. Kein Geringerer als Frank Sinatra hatte diesen Popsong gesungen. Die Zuhörer erlebten eine Sternstunde.