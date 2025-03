Comedian Tom Gerhardt steht seit rund 40 Jahren auf der Bühne. Mit seinem aktuellen Programm „Volle Packung“ war er nun in der Laacher-See-Halle in Mendig zu Gast. Gerhardt ist mehr als der Hausmeister Krause – zur Freude des Publikums.

Tom Gerhardt gastierte in der voll besetzten Laacher-See-Halle mit seinem aktuellen Programm „Volle Packung“. Dabei schlüpfte der Comedian und Schauspieler nicht nur in seine Paraderolle „Hausmeister Krause“, sondern darüber hinaus in eine Vielzahl unterschiedlichster Rollen.

Während aus den Lautsprechern „Layla“, der Partyschlager des Jahres 2022, erklingt, heißt das Publikum mit einem frenetischen Applaus „Leila, L’amour“ willkommen, die mit einem kurzen Kleid und rotem üppigem Federschmuck ins Rampenlicht tritt. „Schaut mich ruhig an“, fordert die Schönheit ihre Fans auf, während sie mit einem glamourösen Augenaufschlag ganz kokett ihre Hüften schwingt. „Ich bin Eure Leila, Leila L’amour. Ich will Euch durch diese schillernde Show führen, die Euch tief berühren wird.“ Alles drehe sich um den einen Song, diesen Welterfolg! „Er ist mir auf den Leib geschrieben.“

An einen Zuschauer in der ersten Reihe gewandt, der anscheinend bei dem Anblick ihrer Oberweite Stielaugen bekommen hat, stellt Leila L’amour fest: „Das gefällt Dir, nicht wahr? Was Du hier siehst! Die beiden haben auch Namen, Annalena und Claudia.“

Begeistert verfolgt der größte Teil der Zuschauer weitere Ausführungen von Leila. Es sind unter anderem Streifzüge durch ihr bewegtes Leben. Und dann heißt es: „100 angezogene Feministinnen haben zehn nackte Friseusen der Polizei übergeben. Und ich werde angeklagt, wegen Sexismus in seiner schlimmsten Form. Ich soll vor den Richter. Ich hätte Zuschauer belästigt.“

Schnäpschen an die Besucher verteilt

Szenenwechsel: 40 Jahre nach seinem ersten Bühnen-Erfolg lässt Gerhardt seine verrücktesten und beliebtesten Figuren mit entsprechendem Zeitgeist wieder auferstehen. Natürlich schlüpft der Kult-Komiker aus dem Rheinland dabei auch in seine Rolle „Hausmeister Krause“. Er verteilt Schnäpschen an die Besucher, und statt einen Obolus dafür zu kassieren, nimmt er einen Zuschauer mit der Bühne. Der Mittfünfziger erlebt beim Auftritt der Chef-Garderobiere Geralda ebenso wie das Publikum, sein blaues Wunder.

Denn Geralda, die zuvor einen Arbeitskittel getragen hatte, brilliert nun als Samba-Tänzerin. Der Anblick der zierlichen Brasilianerin bringt wohl so manchen mächtig ins Schwitzen. Geralda zeigt viel Haut, trägt einen knappen Body mit Pailletten und einen riesigen goldfarbenen, mehrere Kilo schweren Kopfschmuck. Zur Freude der Zuschauer präsentiert sie ihren temperamentvollen Tanz nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal und entführt die Gäste so nach Rio de Janeiro. Gerhardt schlüpfte auch noch in weitere Rollen, unter anderem der eines sprechenden Penis.