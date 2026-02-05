Karneval in Miesenheim
Prunksitzung des MKK begeistert an zwei Tagen
Das MKK Jugendballett trat erstmals mit Unterstützung von Jungs auf.
Jakob Menzel/Gian Luca Pelikan

Bei den beiden großen Prunksitzungen des Miesenheimer Karneval Komitee 1985 (MKK) wurde die Liebe zum Karneval zelebriert. Besonders stolz ist das MKK auf seine zahlreichen Tanzgruppen aus den eigenen Reihen.

Lesezeit 1 Minute
Die große Prunksitzung des Miesenheimer Karneval Komitee 1985 (MKK) im Bürgerhaus Miesenheim hat Karneval aus den eigenen Reihen geboten. Benny Heyers führte als Sitzungspräsident durchs Programm und machte mit seinem Elferrat eine hervorragende Figur.

