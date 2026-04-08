Sozialer Wohnungsbau Private Wohnprojekte kommen der Stadt Mayen recht Thomas Brost 08.04.2026, 14:12 Uhr

i Im Kottenheimer Weg hat es einige Anläufe gegeben. Jetzt soll dort ein Wohnprojekt entstehen, das auch teilweise dem sozialen Wohnungsbau angerechnet werden kann. Thomas Brost

Der soziale Wohnungsbau in der Stadt Mayen hat in den vergangenen Jahren arg geschwächelt. Die mehr als 300 städtischen Wohnungen unterliegen nur zum geringen Teil dem sozialen Wohnungsbau. Jetzt sollen drei private Projekte für Entlastung sorgen.

Schlaglichtartig kommt immer mal wieder in der Mayener Politik hoch, dass es um bezahlbare städtische Wohnungen (früher Steg) nicht gut bestellt ist. Angesichts der steigenden Einwohnerzahl ist der Bedarf nach neuem und auch finanzierbarem Wohnraum „hoch“, wie der Oberbürgermeister und alle Fraktionen in der jüngsten Stadtratssitzung beteuert haben.







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