Neue Tollität in Mayen
„Prinz zu sein ist ein unglaubliches Gefühl“
Philipp Schumacher ist neuer Prinz von Mayen. Am Samstag ist die Proklamation und offizielle Einführung.
Philipp Schumacher ist neuer Prinz von Mayen. Am Samstag ist die Proklamation und offizielle Einführung.
Philipp Schumacher. Philipp Schumacer

Seit wenigen Tagen ist es raus: Die Mayener Faasenachter haben einen neuen Karnevalsprinzen. Es ist Philipp Schumacher. Wie er sich fühlt, hat Philipp I. unserer Redaktion verraten und macht Geschmack auf die Proklamation auf dem Mayener Markt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Kindheitstraum ist für ihn in Erfüllung gegangen. Das hat Philipp Schumacher schon bei der Eröffnung der Karnevalssession gesagt: Der 27-Jährige ist jetzt Philipp I., Karnevalsprinz von Mayen. Gleichzeitig hat er das Amt des Vizepräsidenten der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft inne.
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