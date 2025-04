Die kleinste Arztpraxis der Pellenz ist nicht viel größer als der Eiswagen vor der Plaidter Hummerichhalle und hat doch alles zu bieten, was man auch im Untersuchungszimmer bei einem niedergelassenen Hausarzt erwarten würde. Am Montag, 7. April, hat die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz ihren Dienst in Plaidt aufgenommen, Ende vorheriger Woche war sie bereits zwei Tage an der ATV-Seniorenresidenz in Kruft im Einsatz. In den kommenden drei Monaten wird die mobile Arztpraxis im Wechsel in beiden Pellenzgemeinden für die Patienten da sein.

Das mobile Angebot der KV soll vorübergehend den Engpass bei der hausärztlichen Versorgung lindern, der durch die Schließung einer Praxis in Kruft entstanden ist. Menschen aus der Verbandsgemeinde Pellenz, die bei den niedergelassenen Hausärzten keinen Termin bekommen, können sich mit ihrem gesundheitlichen Anliegen direkt an die mobile Arztpraxis wenden.

Mobile Praxis macht erstmals im Kreisgebiet Station

Dort erwartet sie der Facharzt für Allgemeinmedizin Peter Bunders, der seit Juli vergangenen Jahres als festangestellter Arzt in einer der zwei mobilen Praxen arbeitet, die die KV Rheinland-Pfalz überall dort einsetzt, wo kurzfristig Ärzte fehlen. Bunders, der zuvor in einer Praxis im Raum Bad Kreuznach als niedergelassener Arzt tätig war, versorgte bereits in Herdorf im Kreis Altenkirchen und in Odernheim am Glan Patienten in seiner Praxis auf vier Rädern. Im Kreis Mayen-Koblenz macht er nun erstmals Station.

Über zwei ausklappbare Stufen geht es hinein in das Arztmobil, das beim Betreten leicht schwankt: „Das ist ein bisschen wie in einem Campingwagen, wir haben unten keine Stützen“, beschreibt Bunders. Mit einem Schritt lässt sich der mit einem Vorhang abtrennbare Umkleidebereich überqueren, schon steht man mitten im Untersuchungsraum, in dem der 40-Jährige gemeinsam mit einer medizinischen Fachangestellten seine Patienten empfängt.

i Auf engem Raum bietet die mobile Praxis alles, was man auch in einer stationären Hausarztpraxis erwarten würde. Martina Koch

Dass er diese – anders als seine niedergelassenen Kollegen – noch nicht von früheren Besuchen kennt, ist für Bunders nichts Außergewöhnliches: „Ich komme aus der Notfallmedizin, da ist das völlig normal.“ Als Facharzt für Innere Medizin wisse er zudem, welche Fragen er stellen muss, um die Beschwerden eines Patienten einordnen zu können, ohne Zugriff auf vorhergehende Untersuchungsergebnisse und Diagnosen zu haben.

Die mobile Arztpraxis bietet ihm im Anschluss auf engstem Raum nahezu alle diagnostischen Möglichkeiten einer stationären Praxis: Die Patienten werden je nach Symptomen abgehört oder abgetastet, die Lungenfunktion kann überprüft werden, auch Blutabnahmen, EKGs oder Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse und des Bauchraums gehören zum Leistungsspektrum.

„Dafür, dass das der erste Tag war, war das super. Es ist viel zu tun aktuell.“

Allgemeinmediziner Peter Bunders ist mit der mobilen Arztpraxis für die Patienten da.

In den ersten Tagen kamen chronisch Kranke mit Rezeptwünschen in die mobile Arztpraxis, aber auch akut Erkrankte oder Menschen, die sich bei kleineren Unfällen verletzt hatten oder eine Impfung benötigten. „Wir hatten auch viele Kinder hier“, erzählt Bunders – ein Zeichen für die angespannte Lage bei der kinderärztlichen Versorgung in der Region. Am ersten Tag in Plaidt nutzten insgesamt 20 Patienten das neue Angebot: „Dafür, dass das der erste Tag war, war das super. Es ist viel zu tun aktuell.“

Termine in der mobilen Arztpraxis werden im 15-Minuten-Takt vergeben. Eigentlich müssen sich die Patienten im Vorfeld anmelden, doch wenn ein Zeitfenster offen ist, kommen auch Kurzentschlossene dran. Sollte sich im Zuge der Untersuchungen herausstellen, dass eine weiterführende Betreuung bei einem Facharzt notwendig ist, wird eine entsprechende Überweisung ausgestellt.

Planungen für MVZ in Kruft laufen weiter

VG-Bürgermeister Sebastian Busch ist erleichtert darüber, dass der akute Ärztemangel in der Pellenz zunächst für die kommenden drei Monate mit der mobilen Praxis der KV etwas gelindert werden kann. Bezüglich des medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) laufen die Planungen derzeit weiter, bis ein entsprechendes Angebot steht, wird es aber noch etwas dauern.

Die mobile Arztpraxis macht montags und dienstags an der Plaidter Hummerichhalle sowie donnerstags und freitags vor der ATV-Seniorenresidenz in Kruft Station. Termine müssen im Vorfeld reserviert werden: online unter www.termed.de/arzt/8569/:name oder unter der Rufnummer 06131/326-1201 (montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr).