Postbank nennt Datum für Schließung in Andernach

Im Frühjahr 2026 sollte die Filiale der Postbank in der Breiten Straße in Andernach schließen. Das hatte das Unternehmen im vergangenen August angekündigt. Jetzt steht fest: Bereits in wenigen Wochen wird der Standort dichtgemacht.
Dass die Postbank ihre Filiale in der Breiten Straße in Andernach in diesem Jahr schließen wird, hatte das Unternehmen bereits im vergangenen August bekannt gegeben. Mit der Aufgabe des Standorts werden dort künftig auch keine Postdienstleistungen wie der Versand von Paketen mehr angeboten.