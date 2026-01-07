Filiale in der Breiten Straße Postbank nennt Datum für Schließung in Andernach Martina Koch 07.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Filiale der Postbank in der Breiten Straße gehört zu den rund 230 Standorten, die das Unternehmen bis Mitte dieses Jahres schließen wird. Martina Koch

Im Frühjahr 2026 sollte die Filiale der Postbank in der Breiten Straße in Andernach schließen. Das hatte das Unternehmen im vergangenen August angekündigt. Jetzt steht fest: Bereits in wenigen Wochen wird der Standort dichtgemacht.

Dass die Postbank ihre Filiale in der Breiten Straße in Andernach in diesem Jahr schließen wird, hatte das Unternehmen bereits im vergangenen August bekannt gegeben. Mit der Aufgabe des Standorts werden dort künftig auch keine Postdienstleistungen wie der Versand von Paketen mehr angeboten.







Artikel teilen

Artikel teilen