Höchste Konzentration war am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Kretz gefragt. Beim Vorentscheid für die Deutsche Carrera Meisterschaft ging es auf der 24-Meter-Bahn um Hundertstelsekunden: Rennatmosphäre im Miniaturformat.
Lesezeit 2 Minuten
Es ging um Hundertstelsekunden und um einen schönen Pokal. Beim rheinland-pfälzischen Vorentscheid für die Deutsche Carrera Meisterschaft im Explorer Cup herrschte in Kretz echte Rennatmosphäre. Porsches und Ferraris kämpften um die Führung. Spannung bis zur letzten Runde.