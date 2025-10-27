Carrera-Rennen in Kretz
Porsches und Ferraris kämpfen um die Führung
Am schnellsten war beim Vorentscheid für die Deutsche Carrera Meisterschaft in Kretz Peter Witt (3. von links).
Wolfgang Lucke

Höchste Konzentration war am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Kretz gefragt. Beim Vorentscheid für die Deutsche Carrera Meisterschaft ging es auf der 24-Meter-Bahn um Hundertstelsekunden: Rennatmosphäre im Miniaturformat.

Es ging um Hundertstelsekunden und um einen schönen Pokal. Beim rheinland-pfälzischen Vorentscheid für die Deutsche Carrera Meisterschaft im Explorer Cup herrschte in Kretz echte Rennatmosphäre. Porsches und Ferraris kämpften um die Führung. Spannung bis zur letzten Runde.

