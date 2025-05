Comic-Seemann Popeye ist nicht nur stark, sondern auch das Idol der beiden Inhaber der neuen Pizzeria am Neutor 2 in Mayen. Was die neue Lokalität im Zentrum der Stadt zu bieten hat.

Im Zentrum von Mayen, unweit des Marktplatzes, hat eine neue Pizzeria eröffnet. Schon der Name Popeye’s Grande Pizza verrät, welche bekannte und beliebte Comic-Figur hinter der gastronomischen Neuheit steht. Seit 2009 darf jeder gebühren- und lizenzfrei mit Popeye, dem starken Seemann werben.

Zwei Männer, die nicht nur seit Kindertagen Fans der Figur sind, sondern vor allem auch die italienische Küche lieben, sind Gerges Sharif Hassaballa und Girgis Nadi Hemaia Farag. Mitte Februar haben die beiden ihr Lokal am Neutor 2 eröffnet.

i Die Pizzeria ist am Neutor 2 ansässig. Elvira Bell

Die Inhaber stehen dabei nicht nur für köstliche Spezialitäten, sondern sind auch selbst lustige und liebevolle Menschen. Damit passen sie perfekt zum Idol ihrer Pizzeria. Popeye findet sich nicht nur im Logo des Restaurants wieder, auf dem er als Seemann mit Steuerrad gezeigt wird, in dessen Mitte eine Pizza zu sehen ist. Drinnen zieren auch Bilder mit lustigen Szenen von Popeye als Pizzabäcker die Wände und Fenster. Die „Schmuckstücke“ wurden von einem guten Freund der beiden mit Unterstützung eines Designers kreiert, erzählen sie bei einem Besuch unserer Redaktion.

Beibehalten haben Hassaballa und Farag das Mobiliar des ehemaligen Brauhauses, das zuvor einige Jahre hier am Neutor ansässig war. Daran erinnert auch ein großes Wandgemälde, das die Genovevaburg mit Pferdefuhrwerken zeigt. Insgesamt bietet Popeye’s Grande Pizza rund 100 Gästen Platz. Erwähnenswert ist, dass die Toilette barrierefrei zu erreichen ist, sodass auch Gehbeeinträchtigte und Rollstuhlfahrer diese nutzen können.

i Die Inneneinrichtung von Popeye’s Grande Pizza erinnert an das früher hier ansässige Brauhaus. Elvira Bell

Warum die beiden Ägypter Gerges Sharif Hassaballa und Girgis Nadi Hemaia Farag sich der italienischen Küche widmen? Sie haben mehr als zehn Jahre Erfahrung in italienischen Restaurants gesammelt und berichten, dass diese langjährige Leidenschaft und ihr Wissen sie dazu bewogen. „Die Rezepte stammen ebenfalls aus unserer langjährigen Erfahrung. Wir haben sie über die Jahre hinweg immer wieder weiterentwickelt und verfeinert“, erzählen Farag und Hassaballa. „Die Zutaten sind regional, wo immer es möglich ist“, betonen sie.

In Mayen sind die beiden angekommen und fühlen sich hier sehr wohl, berichtet ein Freund, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Es ist ihre zweite Heimat“, sagt er. So wurden Farag und Hassaballa mit offenen Armen in der Eifelstadt empfangen – unter anderem vom TuS Mayen. Da es in den ersten Tagen nach der Eröffnung 50 Prozent Preisnachlass gab, nutzten viele Menschen die Gelegenheit, die Pizzeria zu besuchen und kennenzulernen.

i Die beiden Inhaber haben viel Erfahrung in italienischen Restaurants gesammelt. Elvira Bell

Im Popeye’s Grande Pizza gibt es eine Vielfalt an Speisen – von Anti-Pasti über Zuppa, Pasta und Pizza bis hin zu Insalata. Natürlich liefern Farag und Hassaballa, die mehrere Mitarbeiter beschäftigen, ihre Speisen auch aus. Dies funktioniert nach telefonischer Bestellung. Bezahlt wird bar bei der Lieferung. Der Freund, der die beiden auch berät, erklärt: „Aktuell konzentrieren wir uns darauf, unsere Position vor Ort zu stärken.“

Ein nächster Schritt sei, einen unabhängigen Vertriebskanal in Form eines eigenen Onlineshops zu etablieren – „unabhängig von gängigen Plattformen wie Lieferando“. Das gesamte Marketing wird dabei intern und individuell gestaltet, sagt er. „Wir haben unser eigenes Konzept entwickelt – mit dem Ziel, in Zukunft möglicherweise als Marke zu wachsen und langfristig auch Franchise-Strukturen aufzubauen.“ Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. „Derzeit sind wir also ein einzelner, lokal betriebener Standort mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz.“

i Das Logo zeigt die Comic-Figur Popeye am Steuerrad, in dem eine Pizza zu sehen ist. Elvira Bell

Über die Comic-Figur Popeye

Popeye wurde 1919 vom amerikanischen Zeichner Elzie Crisler Segar geschaffen und hat ein markantes Erscheinungsbild. Popeye sieht immer etwas mürrisch aus, weil er eine Pfeife im Mundwinkel hat, die ihn sein Gesicht verziehen lässt. Typische Kennzeichen sind seine Seemannsmütze, seine Anker-Tattoos auf den muskulösen Unterarmen und seine Vorliebe für Spinat, der (fälschlicherweise) starkmachen soll.