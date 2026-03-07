Busbrand auf der B9
Polizei Andernach vermutet technischen Fehler
Herausfordernde Löscharbeiten und drei leicht Verletzte bei Busbrand: Die Polizeiinspektion Andernach ermittelt weiter.
Auf der B9 brannte kürzlich ein Linienbus lichterloh. Auf Nachfrage teilt die Polizei unserer Redaktion den neusten Ermittlungsstand mit. Was ist bisher zur Brandursache bekannt? 

Ein brennender Bus auf der B9 sorgte jüngst für Aufmerksamkeit. Jetzt teilt die Polizei mit, dass die Ermittlungen zur Brandursache noch laufen. Am Sonntag, 1. März, war auf der B9 ein Linienbus in Brand geraten. Das Feuer hat laut Polizei im Motorraum im hinteren Teil des Busses begonnen und hat sich rasant auf das ganze Fahrzeug ausgebreitet.

